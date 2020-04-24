تراند اليوم : مع السلامة حياة الفهد .. مسلسل أم هارون يفشل في الخليج بسبب يهودية

تصدر مسلسل أم هارون، مؤشرات البحث جوجل في الكويت، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك لعام 2020.

يسلط المسلسل الضوء على مأساة “أم فهد” التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي امرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية. والعمل من إنتاج MBC، وكتبه علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل.

وحول شخصية «أم هارون» لها علاقة بشخصية «ام جان» اليهودية التي كانت تعمل لسنوات ممرضة في البحرين كما تردد، قالت “الفهد”، لا توجد علاقة بين «أم هارون» و«ام جان»، كل ما في الأمر اننا أخذنا من «أم جان» الشكل والمهنة فقط، ولا توجد أحداث في العمل تربط بين الشخصيتين.

وتساءل أحد المغردين عن “الأهداف المستفادة من مسلسل يحكي قصة يهودية تعاني في الخليج؟ هل تبث إسرائيل مسلسلات عن قصة مسلم في سجونها، أو بيت هدمته على أصحابه لمستوطنيها، أو قصة آلاف الأسر الفلسطينية التي مزقت أجسادهم طائراتها؟ هل تتفاخر شاشاتها بمنظر محمد الدرّة وهي تُمطره بالرصاص؟”.

ودافع أحد المغردين عن المسلسل وكتب:” لا أرى ضرورة للتحسس من مسلسل أم هارون فاليهود عاشوا في بعض دول الخليج وكذلك كانوا متجذرين في كثير من البلدان العربية وقد نالهم الظلم والتعسف وتم تحميلهم وزر إنشاء دولة الكيان الصهيوني، بعد مشاهدة المسلسل يجوز لنا تقييمه والحكم عليه إذا كان هدفه التطبيع، وهو مرفوض لدينا”.