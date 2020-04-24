نشرت ااممثلة المصرية منى زكي، فيديو عبر حسابها على انستقرام، تحدثت فيه عن صعوبة الحجر المنزلي مع الاطفال وقالت " من لديه أطفال في هذه الظروف أكيد متبهدل".

وقالت إن الكبار يشعرون بالملل فما بالك بالصغار؟ وأكدت أنها تحاول ملء الفراغ بمساعدة أولادها على ممارسة هواياتهم مثل لعب كرة القدم في الحديقة والرياضة.

كما أنها تطلب منهم القيام بأعمال منزلية بسيطة ومفيدة، وطلبت من جمهورها كتابة نصائح تفيد الأطفال في الحجر المنزلي. Advertisements

يذكر أن مسلسل منى " تقاطع طرق" خرج من السباق الرمضاني بسبب صعوبة استكمال تصويره في ظل ازمة كورونا، لتغيب بذلك منى عن الدراما للسنة الخامسة على التوالي. إقرئي أيضًا: صور وتفاصيل: حبيبة وائل كفوري الجديدة تشبه طليقته.... والزفاف في الصيف دنيا بطمة تتبرأ من شقيقتها بسبب هذا الفيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: شاهدوا منى زكي تعاني مع اولادها في الحجر المنزلي وهكذا تحاول إلهاءهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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