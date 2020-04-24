قرار رسمي حول "ما فيي" لمعتصم النهار وفاليري أبو شقرا يثير الجدل

بعد انتهاء الموسم الثاني من مسلسل " ما فيي" للنجم معتصم النهار وملكة جمال لبنان الشابقة فاليري أبو شقرا، توجّه المنتج صادق الصباح بالشكر الى فريق عمل المسلسل الذي عرض عبر شاشة mtv. إقرئي أيضًا: صور وتفاصيل: ابرزهم عابد فهد وباسل خياط... هؤلاء هم النجوم السوريون الذين سينافسون في دراما رمضان "إغلب السقا" على MBC... هكذا اقنع صادق الصباح احمد السقا بتقديمه

وغرّد عبر حسابه الرسمي: "شكر من القلب لكل فريقعمل مسلسل ”ما فيي 2“ وعلى رأسهم المخرجالمتألقة رشا شربتجي وكل الممثلين الأصدقاء الذين شاركوا في هذا العمل الذي أمتع المشاهد اللبناني والعربي“. Advertisements وتابع: ”مبروك نجاحكم والمفاجأة تحضيرنا لموسم ثالث يضم أحداثا مثيرة مع شخصيات تعلقتوا بها على مدى 120 حلقة“.

واثار اعلان المنتج عن موسم ثالث انتقادات واسعة، إذ أن العمل كان قد شهد تطويلا شابه المسلسل في الموسم الماضي، وكان ثمة آجماع على أن ستين حلقة للموسم تعتبر طويلة جدا، وكان بإمكان اختصارها كي لا يخرج الموسم بطيئاً ومملاً. وتساءل كثيرون ماذا سيقدم المسلسل بعد أن استنفد كل إمكاناته؟

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