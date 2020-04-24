بيرين سات: لا صداقة تربطني مع هازال كايا

اعترفت الفنانة التركية بيرين سات، 36 عامًا، أنها لا صداقة تربطها بزميلتها هازال كايا، 30 عامًا، إلا أنها نفت في نفس الوقت الإشاعات التي تم تداولها حول وجود خلاف بينهما.



وأضافت سات في تصريحات صحافية أنها تحترم كايا لأنها زمليتها، كما أشادت بتمثيلها، لافتة في نفس الوقت إلى أنها لا تعرف الكثير عن أخبارها، وهذا بسبب عدم لقائهما كثيرًا بعد انتهاء تصوير مسلسل “العشق الممنوع” الذي جمعهما.

وأوضحت الفنانة التركية أنها وزملاءها ليسوا مجبرين على إقامة علاقة صداقة بعد انتهاء كل عمل درامي يشاركون فيه، لكن الاحترام واجب فيما بينهم.

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وأكدت سات أن علاقة صداقة قوية تجمع هازال كايا والفنان كيفانش تاتليتوغ، وعلقت:”كلنا نعرف هذا، وأنا لست صديقتهما المقربة، هذا كلّ شيء”.

يذكر ان النجوم الثلاث حققوا نجاحًا كبيرًا خلال مشاركتهم في مسلسل “العشق الممنوع” الذي حظي بمتابعة واسعة في تركيا والوطن العربي منذ عشر سنوات.