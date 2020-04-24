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رغم السرية التي يحيطها الفنان اللبناني وائل كفوري بحياته الخاصة، تسربت صور حبيبته الجديدة عبر تلفزيون الجديد الذي نشر الصورة ومعلومات مقتبضة عن الحبيبة التي تدعى شانا عبود من عكار- لبنان.
وقد دخلت هذه الفتاة إلى حياة كفوري بعد انفصاله عن طليقته أنجيلا بشارة مؤخرا.
ويبدو أن هذه العلاقة جدية وقد تتوج بالزواج قريبا ومن المرجح في فصل الصيف المقبل.
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وبدت شانا شديدة الشبه بأنجيلا طليقة وائل.
فهل سيعلن وائل هذه المرة خطوبته بشكل رسمي لقطع الطريق على شتئعات محتملة؟
كانت هذه تفاصيل خبر صور وتفاصيل: حبيبة وائل كفوري الجديدة تشبه طليقته.... والزفاف في الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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