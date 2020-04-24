«البذرة الطيبة» لأحمد شيبة تحقق مشاهدات عالية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاعت أغنية البذرة الطيبة، للمطرب الشعبي المصري أحمد شيبة، من تتر مسلسل الفتوة مليون و300 ألف مشاهدة على يوتيوب، وهى من كلمات عصام حجاج، ومن ألحان تامر حجاج، وموسيقى أشرف البرنس، ومهندس صوت محمد جودة.

ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا فور طرحها، حيث إنها تعبر عن أحداث المسلسل، حيث وصفت شخصية الفتوة التى يقدمها النجم ياسر جلال، وتقول كلمات الاغنية :

البذرة علشان طيبة.. طرحت أصيل مجدع

الحق اصلة اتجاهه.. عزوة وسند للمظلومين

جبر بخاطر بناس كتير.. قلبه على المكسور بصير.. مقفلش بابه في وش حد.. شهم ومحلتوش غير ضميره

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خدوم وعشرى ومننا .. بيراعي في الناس ربنا.. أسد وبتهيبه الأسود.. لايق عليه الفتونه.

المسلسل يعرض علي شاشة قناة الحياة يوميا في الساعة 12.5، بعد منتصف الليل.

وتدور أحداث المسلسل فى فترة زمنية قديمة قبل 100 عام أو أكثر وتحديداً فى عصر الفتوات، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

والجدير بالذكر أن مسلسل “الفتوة” انتاج شركة سينرجى ، اشراف عام حسام شوقى، منتج فنى فتحي إسماعيل ، ويشارك في بطولة العمل ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض وضياء عبد الخالق ومحمود حافظ ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.