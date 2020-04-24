طلب حسان دياب رئيس وزراء لبنان، من حاكم المصرف المركزي توضيح ما يجري بشأن الليرة في ظل التدهور الحاد والسريع في قيمتها.

وحسب رويترز، كشف رئيس الوزراء عن نزوح 5.5 مليار دولار من البنوك اللبنانية في آخر 3 أشهر، مؤكداً أن البنوك أصبحت تفتقر إلى السيولة.

واليوم الجمعة، تخلى المركزي اللبناني عن ربط عملته بالدولار، وحدد سعر صرف يطبق على شركات تحويل الأموال يقل بنسبة 58% عن السعر الرسمي لليرة اللبنانية المنكوبة.

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وكانت هذه أحدث خطوة يتخذها مصرف لبنان المركزي تحت وطأة التراجع الحاد لليرة في ظل أزمة سيولة دولارية منذ أكتوبر الماضي، عندما بلغت مشكلات اقتصادية تختمر منذ فترة طويلة أوجها.

وما زالت السلطات تبقي على الربط القديم لليرة مع الدولار بالنسبة للواردات الحيوية.

وقال مصدر بالمصرف المركزي إن السعر المحدد لشركات تحويل الأموال هو 3625 ليرة لبنانية للدولار، مما يوضح مدى هبوطها في سوق موازية عن سعر الربط البالغ 1507.5.