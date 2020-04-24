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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية

الجمعة 2020/4/24 07:57 م بتوقيت أبوظبي

أعلن الأردن، الجمعة، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس الجديد (كوفيد 19).

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر إنه تم تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم اجراء 1500 فحص مخبري ضمن جهود الفحص والتحري عن مصابين.

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وأوضح أن حالات الإصابة بالفيروس تعود لسائقين قدما من الخارج، أحدهما أردني والأخر من جنسية عربية، وحالتين من المخالطين لسائق مصاب تعود لابنته وعمرها 3 سنوات ونصف، والثانية لوالدة زوجته. 

وأكد الوزير الأردني أن المستشفيات سجلت 8 حالات شفاء، منها 5 حالات بمستشفى الملك المؤسس و3 بمستشفى الأمير حمزة.

وقال إن  105 حالات تحت العلاج في المستشفيات موزعة بين 87 حالة بمستشفى الأمير حمزة، و10 بمستشفى الملك المؤسس و8 حالات بمدينة الحسين الطبية.

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