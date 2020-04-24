العين الإخباريةالجمعة 2020/4/24 07:44 م بتوقيت أبوظبي
قالت مجموعة العشرين ، الجمعة، إن وزراء السياحة في المجموعة يستكشفون فرصا مثل برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي إثر أزمة كورونا .
وأوضحت المجموعة في بيان أن الخطط المنتظرة تستهدف مساعدة القطاع لكي يصبح أكثر شمولا ومرونة وقوة.
وقالت مجموعة العشرين إنها كلفت مجموعة عمل السياحة بتحديد التحديات التي تواجه قطاع السفر من جراء الأزمة والعمل على تطوير ومشاركة المزيد من الاستجابات الفعالة التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع.
وقال بيان العشرين إن مجموعة العمل المكلفة ستقدم مقترحاتها حول الطرق التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع، قبل السابع من أكتوبر.
ويعد قطاع السياحة والسفر من أكثر قطاعات الاقتصاد العالمي تأثرا بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
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