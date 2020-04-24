القبض على سما المصري والنائب العام يأمر بالتحقيق معها..

كتب امير فتحي في الجمعة 24 أبريل 2020 06:00 مساءً - القي القبض اليوم على المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعدما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق معها .
واعلنت النيابة أن ضبط المتهمة جاء تنفيذٌ لأمر النيابة العامة بضبطها.
وأضافت النيابة إلى أنها ستعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.
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