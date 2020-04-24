شاكيرا تحتفل بحصولها على دورة للفلسفة القديمة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت المطربة والنجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بتخرجها في كورس الفلسفة القديمة، من جامعة بنسلفانيا، حبث نشرت صورة لشهادة تخرجها.

النجمة العالمية قالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر : لقد تخرجت للتو من دورة الفلسفة القديمة لمدة 4 أسابيع مع جامعة بنسلفانيا، أعلم ... هواياتي غير عملية للغاية، لكن الأمر استغرق ساعات طويلة بعد نوم الأطفال، شكرا لك أفلاطون وأسلافه لكل “المرح” خلال الشهر الماضي.

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وكانت النجمة العالمي، قد شاركت بدقيقة في مقطع فيديو، للتحدث عن العواقب وما يمكن أن تفعله الحكومات والشعوب للمساعدة فى وقف نمو فيروس كورونا، وقالت شاكيرا فى الفيديو - الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستجرام”، إن “العديد من البلدان إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطى الأولوية للاقتصاد على الصحة”.

النجمة العالمية قالت بحسب ما نقلته “billboard” - تجربتى خلال الأسابيع القليلة الماضية فى أوروبا هى أن الفيروس سريع للغاية والقادة بطيئون للغاية”، وأوصت شاكيرا - التى كانت أيضًا ناطقة باسم اليونيسف، بأن تعمل جميع البلدان مع منظمة الصحة العالمية فى خطة منسقة على مستوى العالم لمنع نمو الفيروس فى البلدان التى لا يوجد فيها سوى حالات قليلة.

والجدير بالذكر أن شاكيرا قد احتفلت بداية مارس الماضي، بوصول أغنيتها Chantaje الشهيرة، مع المطرب العالمي مالوما، لأكثر من 2.55 مليار مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها فى 2016، ونشرت مقطع فيديو من الكليب، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتحتفى بهذا الأنجاز الجديد الذى حققته في مسيرتها الفنية، وسرعان ما استقبلت عشرات الآلاف من التعليقات.