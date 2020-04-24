شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني تستعين باسم والدة عمرو دياب في شخصيتها بـ"لعبة النسيان" والان مع التفاصيل

الجمعة 24 أبريل 2020 ظهرت الفنانة دينا الشربيني في مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، باسم "رقية"، في البطولة المطلقة الثالثة لها بالدراما المصرية والعربية.

المثير فى الأمر أن "رقية" وهو أسم والدة الفنان عمرو دياب الراحلة، والذي ترتبط به الفنانة دينا الشربيني عاطفيا. Advertisements ويذكر أن الفنان عمرو دياب وشركته نادي هما اللذات تولى الإشراف على الموسيقي التصويرية للمسلسل. تدور قصة "لعبة النسيان" حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي. المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، على قاسم، رجاء الجداوي.

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