أمير أباظة الناقد الفني: لهذا السبب أتوقع نجاح مسلسل "الأختيار"‎

الجمعة 24 أبريل 2020

قال أمير أباظة الناقد الفني ، إن أزمة كورونا أتت بنيجة عكسية ايجابية علي الدراما المصرية من حيث عدد المسلسلات واجتهاد المخرجين في الأنتهاء بشكل أسرع.



وأضاف من خلال حواره برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى اليوم الجمعة، أن المسلسلات المصرية اهتمت بالجودة هذا العام وضرب مثال علي ذلك من خلال مسلسل "الاختيار".

وأشار إلى أنه يتوقع أن يحقق ذلك المسلسل نجاح كبير نظر أن موضوعه شيق ومختلف و أن العمل لا يقصد منه تمجيد شخص ولكنها دراما تقدم الخير والشر في شكل درامي وناشد بأن تستمر تلك الأعمال الوطنية لأن المصريين بحاجة إلى أعمال فنية تقربهم من بلدهم.