مصر.. القبض على الفنانة سما المصري والنيابة تأمر بالتحقيق

الجمعة 24 أبريل 2020

ألقت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الجمعة، القبض على الفنانة الاستعراضية، سما المصري.



وأمر النائب العام المستشار، حمادة الصاوي، بـ"التحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها".

ومن المقرر أن تعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في وقت لاحق.

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وكان عدد من المحاميين، إضافةً إلى المذيعة ريهام سعيد، قد تقدموا ببلاغات ضد سما المصري، بسبب نشرها "صوراً وفيديوهات إباحية" على حسابها بموقع "فيسبوك" بهدف "إثارة الغرائز"، متهمين الفنانة "بضرب كل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط".

وأكد أحد المحامين أن نشر المصري لهذه الصورة يهدف "للشهرة ولتحقيق أكبر نسبة من المشاهدات، مما يعود عليها بمكاسب مالية طائلة".

وتثير الفنانة سما المصري الجدل دائماً في مصر حيث ارتبط اسمها بمعارك وقضايا مع شخصيات عامة وفنية ورواد مواقع التواصل، بسبب تصريحاتها وصورها وفيديوهاتها.

وأغلقت السلطات من قبل قناة تلفزيونية مملوكة للفنانة أطلقت عليها اسم "فلول" واستخدمتها للسخرية من بعض السياسيين والشخصيات العامة.