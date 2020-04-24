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شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي أول ضيف حلقات «إغلب السقا» على «MBC مصر» والان مع التفاصيل
الجمعة 24 أبريل 2020
في أولي حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي، يظهر الفنان محمد هنيدي كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج «إغلب السقا» الذي تعرضه «MBC مصر» الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
برنامج «إغلب السقا» يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.
و يُعرض برنامج «إغلب السقا» على «MBCمصر» يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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