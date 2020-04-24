:السيناريست لؤى السيد جامعو القمامة مظلومون مؤلف «2 في الصندوق».

الجمعة 24 أبريل 2020

قال السيناريست لؤى السيد، كاتب مسلسل «2× الصندوق»، إن بدء عرض الحلقات قبل انطلاق الماراثون الرمضانى بـ48 ساعة كان إيجابيا وقرارا صائبا من إدارة المحطة، واستفادوا منه، خاصة أن ردود الفعل جاءت جيدة مع عرض الحلقات الأولى، مشيرًا إلى أن عرضه ضمن المائدة الرمضانية كرم كبير من الله، بحسب وصفه.



وأضاف «لؤى»: «المتلقى أدرك أن المسلسل يريد أن يعكس رسائل مهمة، وهو أمر صعب جدًا مع الحلقات الأولى، وهو توفيق بالتأكيد من الله، ونتيجة مجهود من كل العاملين فى المسلسل، وكل من حمدى الميرغنى وأس أس بطلى الحكاية اللذين ركزا فى التمثيل بعيدًا عن الكوميديا، رغم خلفيتهما فى إضحاك الجمهور»، وتابع: «القصة حقيقية من واقع مواقف حدثت معى بالفعل».

ونفى لؤى ما أشيع عن كون العمل يتنمر على جامعى القمامة بسبب ترديد عدة جمل حوارية: إنت زبال.. إنت مينفعش تحلم، وقال: «المسلسل يدعم جامعى القمامة، من أول حلقة حينما قال تميم عبده لحمدى الميرغنى إن الزبال هو من يقوم بإلقاء القمامة وليس من يقوم بجمعها، هذه الفئة بالتأكيد مظلومة، وتحتاج أن نتحدث عنها، وأعتبرهم جنودا معرضين للخطر فى ظل الظروف القاسية التى نعيشها من انتشار فيروس كورونا»، وتابع: «حاولت رصد كيفية تعرضهم للتنمر من بعض الفئات المجتمعية، وأطلب من المتلقى أن يتابع الحلقات حتى يشاهد احترامنا لمجهود جامعى القمامة وكيفية تعرضهم للمضايقات فى الشوارع، وهناك مشهد رفض اتحاد الملاك بأحد الأبراج السكنية ركوب جامع القمامة المصعد الكهربائى، بسبب الرائحة الكريهة للقمامة، شاهدته بعينى وكان قاسيا جدًا».

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وعن الكتابة للتليفزيون لأول مرة بعد نجاحات فى السينما قال: «الأمر مختلف تمامًا، لأن السينما فيها تصنيف، وجمهور الشاشة الكبيرة مختلف عن المتلقى المنزلى بكل فئاته وأعماره وأفكاره ويجب مراعاة كتابة حكاية تجذب سيدة المنزل والمرأة العاملة وكبار السن والشباب والأطفال، وإشباع كل رغباتهم، بإيقاع مشوق وسريع».

وعن انتقاد البعض للفظ صرحت به الفنانة انتصار بأول حلقة أكد: «هو لفظ إسكندرانى دارج جدًا، وطبيعة العمل أنه اجتماعى قبل أن يكون كوميديا، بعيدًا عن أى ألفاظ خارجة».

وحول مشاركته فى اختيار الكاست أوضح: «منتج العمل عبدالله أبوالفتوح تعاقد فى البداية مع أس أس وحمدى على بطولة المسلسل، ثم تعاقد معى على السيناريو، وبعدها جمعتنا جلسات عمل طويلة لاختيار باقى الأدوار».

وبرر لؤى انتشار الأعمال الكوميدية فى رمضان: «الجمهور يحتاج لذلك للخروج من المود والظروف الصعبة التى نواجهها، ورأيى أن نجوم مسرح مصر يستحقون الفرصة التى حصلوا عليها، وهم فى النهاية يتمتعون بجماهيرية فى سوق الدراما، ويحققون مكاسب للمنتجين فى ظل ظروف العرض والطلب».

وأوضح: «هذا الموسم سلاح ذو حدين فى ظل انتشار الكورونا، فقد يؤدى حدوث أى اضطرابات فى عدد الإصابات لعزوف الناس عن مشاهدة المسلسلات لمتابعة أحدث الأخبار، لكن فى حال استقرار الأمور نسب المشاهدة مضمونة وعالية جدًا».