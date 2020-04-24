أمير كرارة: أولاد البطل المنسي سعداء بالمسلسل

الجمعة 24 أبريل 2020

علق الفنان أمير كرارة، على مشاركته في مسلسل «الاختيار» الذي يقدم من خلاله شخصية الشهيد أحمد المنسى في عمل يوثق حياة البطل، وتعرض قناة ON المسلسل في الـ 9 مساء.



وقال «كرارة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»،: «لم نجد حاجة أعظم ولا أروع من تجسيد شخصية الشهيد احمد منسى، وتناول حياته وعبقريته وعلاقته بأصدقائه وزملائه»، موضحًا أن أولاده كانوا سعداء.

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وواصل: «يارب العمل يليق بتاريخ البطل أحمد منسى، وهذه التجربة كبيرة جدًا، ودا أكتر عمل تعبنا فيه كثيرًا.. وكل الناس وقفت بقلبها واشتغلت بحب».

وأوضح أن المسلسل بمثابة ملحمة درامية، مضيفًا: «حصلت على تدريبات صاعقة قبل المشاركة في العمل».

وفى إجابته على سؤال «ما أصعب مشهد قمت بتجسديه وأثر فيك في المسلسل»، قال «مفيش مشهد سهل، وكل المشاهد كانت صعبة.. وإن شاء الله تشوفوا حاجة حلوة».