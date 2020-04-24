باهر دويدار: شعرت أن «المنسي» صاحبي

الجمعة 24 أبريل 2020

قال باهر دويدار مؤلف مسلسل «الاختيار»، الذي يقدم شخصية الشهيد البطل أحمد المنسى، إنه بدأ العمل على المسلسل منذ 11 شهرًا، وخاض وقتًا طويلًا في سبيل البحث عن بطولاته وتاريخه وجوانب كثيرة في شخصيته.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»،«شعرت أنه صاحبى، وفى نهاية المسلسل شعرت أننى أفارق إنسان غالى عليا، حيث أصبح بيننا ارتباط كبير«، موجهًا الشكر للشئون المعنوية للقوات المسلحة التي ساعدته في كثير من التفاصيل».

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وأكد أن البطل الشهيد أحمد المنسى شخصية استثنائية، مضيفًا :«أي حد يقرأ عنه لازم يتأثر به.. لقد كان جميلًا في كل جوانبه الشخصية ويستحق الكثير».

وفى إجابته على سؤال «ما أصعب مشهد قام بكتابته»، قال: «مشاهد كثيرة جدًا، وخاصة علاقته بوالده حيث كانت شديدة الخصوصية.. وكنت اواجه إشكالية أن كل مشهد له مسئولية.. حيث أن المنسى شخصية مهمة».

يذكر أن مسلسل «الاختيار» يعرض طوال شهر رمضان على قناة ON، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصرى وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.