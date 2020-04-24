ليلى علوى تهنئ جمهورها بشهر رمضان

الجمعة 24 أبريل 2020

حرصت النجمة ليلى علوى على تهنئة جمهورها ومتابعيها بالعالم العربى بحلول شهر رمضان الكريم، ونشرت صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بإطلالة رمضانية مميزة ممسكة بفانوس كبير، مصحوبة بتعليق "رمضان كريم عليكم وعلى كل اللى بتحبوهم، كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يتقبل منا صالح الأعمال".



ليلى علوى

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وقد خضعت النجمة ليلى علوى لجلسة تصوير جديدة وظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة لاقت إعجاب المتابعين كعادتها فى جلسات التصوير التى خضعت لها فى السنوات الأخيرة.

وكانت ليلى علوى قد أعلنت مؤخراً مشاركتها فى تحدى الخير، وقبول دعوة الفنانة كنده علوش، وتكفلت برعاية 50 أسرة لمدة شهر كامل، ممن تضرروا من تفشى فيروس كورونا المستجد، حتى يتثنى لهم البقاء داخل منازلهم لمحاربة الفيروس الذى انتشر بشكل كبير فى مختلف أنحاء العالم.

كما علقت ليلى علوى عن أزمة كورونا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدة ببرنامج القاهرة الآن، بأن أزمة كورونا مقلقة بسبب سرعة انتشاره، موضحة أنها تملك الوعى الكافى ليس من وقت ظهور الفيروس فى مصر لكن من قبلها وتابعت فى رسالتها للجماهير "اقلقوا على نفسكم واحذروا بدون هلع".

وأضافت ليلى علوى أنها تلتزم بالمكوث فى المنزل هى وأسرتها، كما أنها تقوم بإجراءات التعقيم الكافية، وأنها منعت التلامس فى المنزل بين أفراد العائلة، بالإضافة إلى خلع الأحذية أمام المنزل فضلاً عن تناول أفراد الأسرة لمشروبات ساخنة باستمرار والمحتوية على فيتامين "سى".