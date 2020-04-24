فن ومشاهير

آمال ماهر تعلن غنائها تتر هذا المسلسل

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الجمعة 24 أبريل 2020

كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر أنها ستغنى تتر مسلسل "لية لأ​" بعنوان "​اللى قادرة​"، من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز، وكتبت ماهر على صفحتها الخاصة: "قريبا أغنية اللى قادرة تتر مسلسل ليه لأ".

مسلسل "ليه لأ" من تأليف مريم نعوم وبطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقي، هاني عادل، وعمر السعيد وشيرين ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وهناك غموض حول عرض المسلسل فى شهر رمضان حتى الآن.

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