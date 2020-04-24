شاهد تعليق ساخر من شيكو وغادة عادل بسبب حجاب أحمد السعدنى

الجمعة 24 أبريل 2020

هنأ النجم أحمد السعدنى جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم بطريقة كوميدية واستخدم برنامج جعله يظهر بالحجاب، وتمنى للجميع الخير والبركة وعلق قائلاً: "رمضان كريم كل سنة وإحنا بخير".



وتلقى السعدنى الكثير من التعليقات وتفاعل معه جمهوره ومن ضمن التعليقات الفنان شيكو قال فيه "المهم متقعلوش بعد رمضان" وردت غادة عادل قائلة: "دة الزى بتاع رمضان"

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يشار إلى أن الفنان أحمد السعدنى، طالب جمهوره من قبل على السوشيال ميديا، بضرورة البقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا القاتل، موضحا أن هناك فئة تضطر إلى النزول إلى العمل من أجل كسب قوت يومها، مشيرا لابد لهم أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.

وعرض مؤخراً للفنان أحمد السعدنى مسلسل "شبر مية" على احدى القنوات الفضائية وحقق نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته الفنانة نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوي، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏

واعتذر السعدنى مؤخراً عن مشاركته فى مسلسل "لعبة النسيان"، مع الفنانة دينا الشربينى والمأخوذ عن فورمات إيطالي ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هاني خليفة، والمقرر عرضه في شهر رمضان الجارى.