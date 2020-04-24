شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر وهنادى مهنى "ليل وشكر" فى كواليس "الفتوة" والان مع التفاصيل

الجمعة 24 أبريل 2020 نشرت الفنانة هنادى مهنى، صورة تجمعها بالفنانة مى عمر على موقع إنستجرام، من كواليس تصوير مسلسل "الفتوة"، وظهرت فيها وهى تحتضن مى عمر، أثناء ارتدائهما لملابس العمل، وعلقت موضحة أسماء الشخصيات "ليل وشكر".

وتألق الثنائى فى الحلقة الأولى من مسلسل "الفتوة" أمس الخميس ونجحا فى لفت الأنظار إليهما، من حيث الأداء حيث تظهر "شكر" هنادى مهنى الصديقة المقربة لـ"ليل" وتساعدها للخروج من المنزل لكى ترى والدتها فى احدى الأفراح داخل حى الجمالية بعد ما رفض والدها "أحمد خليل" المعلم صابر الخروج من المنزل.مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة .

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