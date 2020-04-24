شريهان للزعيم: ذهب مصري أصيل

عبّرت النجمة الكبيرة شيريهان، عن اعجابها بمسلسل النجم المصري عادل إمام “فلانتينو” الذي بدأ عرضه مع بداية شهر الصوم على عدة قنوات عربية، حيث اشادت شريهان بأولى حلقات المسلسل. وأكدت أن “إمام” عملة صعبة للفن والإبداع ليس بمصر فقط بل في العالم أجمع.

وقالت شيريهان: (بيقولها “أوعي تبقي شايله مني/أنا بحب ب ب ك/أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك” لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! هذه كانت آخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ڤالنتينو 2020 باختصار عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع ليس فقط بمصر لا والله للعالم أجمع“. وأضافت: “ربنا يطولنا في عمرك اللهم أمين يارب العالمين.. ذهب مصري أصيل“.)

ويعود عادل إمام بـ “فلانتينو” إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الفائت، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، يشارك في البطولة الى جانب عادل إامام كل من داليا البحيري، دلال عبد العزيز، فاء صادق، طارق الابياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وغيرهم.

يلعب الزعيم عادل امام خلال أحداث مسلسل “فلانتينو” دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال الحلقات العمل مشاكل بالاضافة الى قصصه العاطفية الكثيرة.