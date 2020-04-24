مسلسل “سرّ” على هذه المحطة اللبنانية طيلة شهر الصوم

علم موقع “الخليج 365” ان مسلسل “سرّ” الذي حقق نجاحاً ساحقاً خلال عرضه الأول عبر شاشة MBC4، ستبدأ المحطة اللبنانية LBCI بعرضه طيلة شهر رمضان المبارك.

تدور قصة المسلسل حول اختفاء رجل أعمال ذائع الصيت في ظروف يلفها الغموض والتعقيد، تكشف عن خلافات داخل الأسرة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة، حيث تنطلق الأحداث في ليلة احتفالية بميلاد عامر زهران (بسام كوسا)، بحضور زوجته تالين رزق الله (داليدا خليل)، وابن أخيه مهند (وسام حنا)، وما هي إلاّ ساعات حتى يعلن عن اختفاء الرجل موجهة سهام الشك إلى كثيرين حوله، ويتسلّم القضية المحقق جاد حرب (باسم مغنية) أحد أهم ضباط التحقيق، فكيف سيتعامل مع هذه القضية؟

الجدير بالذكر أن المسلسل يضم مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، سام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، سامي أبو حمدان، جوي الهاني، أسعد رشدان، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول طعمة، وسواهم.