بيونسيه تتبرع بـ 6 ملايين دولار للتحالف الوطني للصحة العقلية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية بيونسيه، الحائزة على 23 جائزة غرامي، عن تقديمها تبرعًا بقيمة 6 ملايين دولار لتحسين الصحة العقلية وغيرها من المبادرات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك بالتعاون مع صندوق الإغاثة "ستارت سمول"، التابع لمؤسس ومبتكر موقع تويتر جاك دورسى، لتقديم التبرع للتحالف الوطني في مجال الصحة العقلية، بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية التي تعمل على تحسين الصحة العقلية خلال أزمة كورونا.

ووفقاُ لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد أعلنت النجمة بيونسيه في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الأعباء تتسارع على الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الضروريات الأساسية خلال الأزمة.

من جانبها، قامت النجمة بتقديم الدعم لمجموعة من الجمعيات الخيرية التي توفر تلك الضروريات، بما في ذلك الغذاء والماء ولوازم التنظيف والأدوية وأقنعة الوجه ومواد النظافة الشخصية.

وبدأت بيانها، قائلة: "تعيش العديد من العائلات في مناطق تعاني من نقص الخدمات للمنازل تجعل من الصعب ممارسة التباعد الاجتماعي، كما تواجه المجتمعات التي كانت تفتقر بالفعل إلى الأموال المخصصة للتعليم والصحة والإسكان، معدلات الإصابة والوفيات المخيفة، وتفتقر هذه المجتمعات إلى إمكانية الوصول إلى الاختبارات والرعاية الصحية المنصفة".

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وفي نهاية الأسبوع الماضي، قدمت بيونسيه الدعم للمجتمعات الأميركية الأفريقية خلال الحفل الموسيقي "عالم واحد: معاً في المنزل".

وخلال الحفل بعثت النجمة برسالة مصورة أشارت فيها إلى معدلات الوفاة المرتفعة بشكل غير متناسب بين الأميركيين السود بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، موضحة أن هذا الفيروس يقتل السود بمعدل يبعث على القلق في أميركا"، وحثت المشاهدين على حماية أنفسهم حتى يزول الوباء.

واختتمت بيونسيه بيانها بالقول: "في مثل هذة الأوقات يجب علينا أن نتكاتف، فالأمر يتطلب جهودنا الجماعية لإحداث فرق حتى يزول الوباء".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام جاك دورسي مؤسس تويتر بتحويل مليار دولار من أسهمه في شركة تويتر إلى صندوق "ستارت سمول"، أي ما يعادل 28% من ثروته الشخصية، وقام بالتبرع بـ 8 ملايين دولار حتى الآن، بخلاف تبرع بيونسيه.