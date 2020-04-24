أيمن رضا: معتصم النهار نجم أول بأمر الصباح.. وعبدالمنعم عمايري صايع ضايع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان السوري أيمن رضا لا يمكن أن يظهر في حوار تلفزيوني دون أن يثير الجدل والمشاكل، وفي التفاصيل حل رضا ضيفًا على برنامج "راحت علينا" بحلقته الأولى والذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد عبر قناة لنا الفضائية.

وقدم رضا العديد من الفقرات الترفيهية والرقص خلال الحلقة، لكن عندما جاء دور الحديث عن زملائه، لم يتردد بالحديث بصراحة ودون مراعاة للزمالة.

البداية كانت مع الفنان الشاب معتصم النهار الذي أكد رضا بأنه نجم صف أول، ولكن ليس باختيار الجمهور وإنما باختيار المنتج صادق الصباح، الذي جعله بطلا للعديد من المسلسلات مؤخرًا، وعلق رضا بأن الأمر بدأ منذ زمن حين فقد الجمهور أهليته باختيار النجم الأول تحتكرها شركات الإنتاج.

وعن زميله باسم ياخور وتصريحه حول طريقة تناول رضا الطعام في برنامجه "أكلناها"، علق الأخير بأن باسم وصله الرد الكافي سابقًا، وقام بسرد حادثة له وهو يشرب العصير من داخل الثلاجة كنوع من الرد.

Advertisements

إلا أن أيمن رضا أغضب الفنان عبدالمنعم عمايري بشكل كبير حين قال إنه يجب أن ينتبه على صحته ولا يبقى "صايع ضايع"، هذا التعليق أشعل غضب عمايري والذي رد بقسوة عبر حسابه قائلًا: "يبدو يا أستاذ سيجارة الكيف الي ما بتنزل من ايدك خلت تعبيرك يخونك هالمرة.. شكرا لأنك طلبت مني أحافظ على صحتي وأنا بدوري كاستاذ جامعي مخرج أهم ممثلين سوريا والوطن العربي بطلب منك تحافظ على مركزك لانه كلامك بالحلقة كان غير موزون متل رقصك.. يا من تعيب والعيب فيك متشعب كم عيب فيك وأنت تعيب.. مارس هوايتك بجمع الأقزام حولك لتبدو قامتك أطول.. نحن قامتنا ممشوقة بأعمالنا وبتاريحنا الذي رقط بنقطة سوداء.. يوما عندما صاع وضاع في زمن لم ولن يتكرر وشكرا.. وأخيرا عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن".

يُشار إلى ان عمايري أشار بتعليقه عن ندمه معتبرًا ان مسلسل "صايعين ضايعين" الذي جمعه بالفنان أيمن رضا نقطة سوداء في تاريخه الفني، وهو العمل الذي لاقى العديد من الانتقادات عند عرضه.