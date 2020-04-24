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شكرا لقرائتكم شاهد حفلاً عالمياً لمشاهير "من المنزل" للجم كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
"عالم واحد معاً في المنزل".. هكذا دعم عدد من المشاهير السبت من هم في الصفوف الأمامية للحرب على فيروس كورونا.
وقد أظهرت بيانات أن قرابة 21 مليون أميركي شاهدوا العرض العالمي "وان وورلد توغيذر آت هوم".
كما أشارت بيانات نيلسن إلى أن 26 شبكة تلفزيونية أميركية عرضت الحفل الذي استمر ساعتين وتضمن ظهوراً ومشاركات للعديد من المشاهير من بيوتهم مثل تيلور سويفت وليدي غاغا ورولينغ ستونز وأوبرا وينفري وبيونسيه.
وأضافت أن 20.7 مليون شخص شاهدوا الحفل في الولايات المتحدة. ولم تتوفر بيانات عن جمهور الحفل في باقي الدول أو عبر منصات البث.
إلى ذلك جمع الحفل، الذي أعدت له منظمة الصحة العالمية ومنظمة غلوبال سيتزن غير الهادفة للربح، نحو 127 مليون دولار من الشركات ومحبي الخير لصالح صندوق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة.
ولم يُطلب من الناس التبرع، لكن العرض تضمن التشجيع على التباعد الاجتماعي والكف عن المصافحة والتعبير عن التقدير للعاملين في الرعاية الصحية والبقالة والتوصيل والنقل وغيرهم.
وقبل العرض كان هناك بث خاص لمدة ست ساعات بمشاركة موسيقيين ومشاهير آخرين من أنحاء مختلفة من العالم مثل آسيا والشرق الأوسط.
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