جمهور ساندي يحتفل بعيد ميلادها "أون لاين"

القاهرة - لايف ستايل
احتفلت المطربة ساندي بعيد ميلادها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت لايف على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، ولكن تلك الظروف لم تمنع أصدقاء ساندي من الاحتفال بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكتفي أصدقائها فقط بالاحتفال بعيد ميلادها، ولكن شارك كل معجبي ومحبي ساندي من خلال نشرهم بوستات مختلفة للمعايدة عليها والاحتفال بعيد الميلاد.
وكانت ساندي، قد احتفلت مؤخرًا بصدور ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" الذي يضم ثماني أغان متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت خلاله ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.
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