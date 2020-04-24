قناة الإمارات تعرض مسلسل "الشهد المر" في رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن عرضها للدراما الخليجية "الشهد المر" على "قناة الإمارات" ضمن باقة الأعمال المتميزة والإنتاجات المحلية لأبوظبي للإعلام والتي سيتم عرضها خلال شهر رمضان.

تدور أحداث المسلسل الذي جرى تصويره في إمارة رأس الخيمة حول عائلة طارش التي تعمل بالتجارة والتي تتوارثها الأجيال منذ زمن طويل في إحدى القرى في المنطقة الشرقية الساحلية خلال خمسينات القرن الماضي، ويشرف عليها الآن طارش بن سهيل الذي استطاع أن يكسب مكانة كبيرة بين أهل قريته.

ومع تقدم طارش بالسن، يبدأ بالاتكال في تجارته وأعماله على ابنه سهيل الذي يعمل بجد على مواصلة عمل ما قام به أجداده، كما يتسم بالعديد من الصفات الخيرة، حيث أن يداه ممدودتان لعمل الخير ومساعدة أهالي القرية، على عكس أخيه شاهين الذي ابتعد عن تقاليد العائلة وقيمها وأخلاقها في المعاملات التجارية والاجتماعية.

وتشعل نار الغيرة والحقد في قلب شاهين لما يراه من ود وثقة أعطاها أبوه لأخيه سهيل، كما طلب الأب أن يقبل بالزوجة التي يختارها له، وبالطبع كان سهيل موافقاً على ذلك، إلا أن شاهين رفض الشيء ذاته وتزوج الفتاة التي اختارها بنفسه.

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وعلى نقيض الشخصيات، فكانت امرأة سهيل متسلطة تحب المال ومتعالية في تعاملها مع الجميع، في حين كانت امرأة شاهين متزنة ذات خلق رفيع وتمتلك جمال ساحر. ويبدأ الصراع الحقيقي بعد وفاة الأب بين الأخوة، فما هو دور الزوجات في هذا الصراع وهل تحافظ هذه العائلة على مكانتها الاجتماعية المرموقة؟

المسلسل من بطولة كوكبة من النجوم الخليجيين والعرب، من بينهم زهرة عرفات، وهيفاء حسين، وإبراهيم الحساوي، وفخرية خميس، وحبيب غلوم، وعبدالله الطراروة، وأحمد الأنصاري، وعبدالله بن حيدر، وإبراهيم سالم، وعبدالله صالح، ومنصور الفيلي، وياسر النيادي وخالد البناي، وعايشه عبدالرحمن، ، وأحمد عبدالرزاق، وعلي جمال، وجمال السميطي، وريم حمدان، ، وهو من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج مصطفى رشيد.

يمكنكم متابعة جميع برامج ومسلسلات الشبكة من خلال خدمة "Catch up"، إلى جانب تطبيق "ADTV" المتوفر على متجري "آبل" و"جوجل بلاي" الذي يتيح متابعة قنوات "أبوظبي" و"الإمارات" و"دراما"، إلى جانب خدمة البث على "آندرويد تي في" "وآبل تي في".

