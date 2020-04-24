شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعلن عن البث الكامل لقناة "مصر قرأن كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى للمتحدة صرح بأن القناة تعرض تلاوات القرآن الكريم لأشهر الأصوات المصرية العذبة و الحناجر الذهبية التى تربت على أيديها أجيال كاملة فى العالم الأسلامى.





وأضاف أن القناة تعرض أيضًا تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ على محمود والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ محمود على البنا والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوى والنقشبندى وغيرهم.





وأكد حسام صالح أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة شدد على أن تكون القناة الجديدة بوابة لاكتشاف أصوات جديدة فى قراءة القرآن والإنشاد أيضًا.