شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات وبرامج على خريطة راديو 9090 فى رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم راديو 9090 خلال شهر رمضان عددا من البرامج المختلفة والمميزة ومن برامج الخريطة الجديدة، حيث يقدم برنامج "صباحك ومطرحك" من تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، وهو برنامج صباحى يشمل فقرات متنوعة لتقديم المتعة والترفيه والخدمات ومشاركة المستمعين رحلة الذهاب إلى العمل بفقرات تناسب الفترة الصباحية ومعلومات متفرقة خفيفة والنشرة المرورية، وفقرات أخرى متنوعة.

كما بقدم الراديو برنامج "فطار ع القد" من تقديم الشيف حسن حسونة وبسنت بكر، يتناول كيفية تحضير مائدة الإفطار يوميا مع الشيف حسن حسونة، ويقدم كل يوم وجبة إفطار بإمكانيات بسيطة "على قد الإيد" كما يقدم عدة طرق للاستفادة من بواقى الطعام لعمل وجبات جديدة.

برنامج "صيام وصحة" من تقديم الدكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى والبرنامج يقدم معلومات علمية ذات جوانب اجتماعية تتناول الحديث عن الصيام والأسئلة المتداولة عنه داخل كل أسرة مع اختلاف الأعمار، كذلك تقديم معلومات طبية حديثة عن فوائد أخرى للصيام لم يتم تناولها من قبل.

برنامج "حدوتة فقهية" للشيخ خالد الجندى، وهو برنامج دينى يتحدث عن غرس مفاهيم البحث عن الدليل، ولماذا قال الأئمة ذلك، وبيان التراث الإسلامى، وتعويد الشباب على احترام الرأى والعلماء.

برنامج "حواديت الملاعب" يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق وهو برنامج رياضى عن حواديت وحكايات شيقة لمواقف غريبة وطريفة فى عالم كرة القدم سواء عن أسرار وكواليس أهم الأهداف أو المباريات أو اللقطات فى حياة نجوم كرة القدم المصرية.

كما يقدم الراديو 9090 خلال شهر رمضان مجموعة من الأعمال الدرامية، منها "الكود المرصود" وهي دراما كوميدية لـ محمد نشأت وياسمين دياب، تدور حول هانى وأخته تهانى، بعد استئجارهما لشقة يجدان بداخلها سرداباً وبداخله خزنة حديدية وفوقها خطاب، المفاجأة عندما يعلم الاثنان أن الخزينة مغلقة دون مفتاح ولكى يحصلا على ما فيها يجب عليهما إدخال كود مكون من 4 أرقام حتى تُفتح.

يكون موضوع الكود لغزاً يجب على الاثنين حله حتى يستطيعا فتح الخزينة، ولكن يتم تحذيرهما بأنهما إذا لم يقوما بكتابة الكود بشكل صحيح سيتعرض الاثنان للعنةستصيبهما لمدة ليلة واحدة ثم يعودان فى اليوم التالى كما كانا.

وطوال الثلاثين حلقة يكتبان الكود بشكل غير صحيح مما يعرضهما للعنة تحولهما إلى أشياء غريبة سواء جماد أو حيوان أو نبات أو أعضاء حيوية فى جسم الإنسان، حيث سنتابع كل يوم تحولهما إلى أشياء مختلفة فى رحلة شيقة وكوميدية.

برنامج "الأسطورة" تقديم الإعلامى محمد على خير، ويقدم الكاتب يسرى الفخرانى خلال شهر رمضان على الراديو 9090، برنامج "باب رزق"، ويقدم الإعلامى أحمد يونس للعام الخامس على التوالى برنامج "عمارة الحاج رمضان"، ويلتقى أحمد يونس يوميا مع ضيوف من المشاهير والمصريين البسطاء وتجار السلع الرمضانية، وداخل المنازل يجد المواقف الإيجابية من الأسر الموجودة، ويختتم اللقاء بموقف من حياة النبى عليه الصلاة والسلام.

برنامج "بالعصبية الفصحى" للعام الثانى على التوالى من تقديم الإعلامى رامى الحلوانى و"اللهم أعنا" يقدمه فضيلة مفتى الجمهورية للحديث عن البناء الأخلاقى للمجتمع ودعاء قبل الإفطار أما برنامج "مكسرات لميس" يقدم حكايات وسرد الأحداث بطريقة الدكتورة لميس جابر والاسترسال فى حكاية من التاريخ عن أسماء الجوامع ومن بناها وتاريخها.

"حلى ودنك" برنامج إنشاد دينى ومديح وذكر نبوى وتواشيح وأدعية دينية، مع استضافة مجموعة من المشايخ والمنشدين، وهو الموسم السابع له ومن أهم برامج الخريطة البرامجية فى رمضان، برنامج "ستوديو 9090" ويقدمه كل مذيعى الراديو 9090 على الهواء يوميا. منهم الإعلامية شيماء حافظ والاعلامى حسام عصام وكل من رنا سماحة ومينا عطا نجوم ستار اكاديمى.