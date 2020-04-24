شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاعب نفسه وبرضه بيخسر.. سامح حسين يقض أول يوم صيام بـ"البينج بونج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى الفنان سامح حسين وقت فراغه محاولا القضاء على الملل، وفراغ العزل بسبب كورونا، فى المنزل، حيث ينشر سامح حسين، يوميا، فيديو أو أكثر على "تيك توك"، معتمدا على خفة دمه، وأيضا أحيانا تظهر معه ابنته.

@sameh_hussien ♬

سامح نشر اليوم فيديو، وهو يلعب "بينج بونج"، ليبدو فى الوهلة الأولى أنه يلعب أمام شخص ما، لكن حينما تفتح الكاميرا، نفاجئ بأنه يلعب مع الحائط، فتهبط الكرة على "ترابيزة" ثم يقوم سامح بردها للحائط، لكنه فى النهاية أيضا خسر المباراة.

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سامح حسين



سامح

سامح كان قد نشر فيديو وهو يعانى من المزاكرة مع ابنته فاطمة، ويظهر سامح فى الفيديو وهو يذاكر مع ابنته قائلا لها، "قوليلى اسم إنسان بيبدأ بحرف الألف"، لترد عليه مكررة نفس الكلام "اسم إنسان بيبدأ بحرف الألف"، ليحاول معها بكل الطرق أن تأتى باسم شخص اسمه يبدأ بحرف الألف، ليعلق على الفيديو قائلا "الله يكون فى عون المدرسين".

وكان سامح حسين، قد انضم إلى قائمة النجوم الذين انضموا مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، أحد أشهر تطبيقات الفيديوهات القصيرة عالميا الآن، وبحسه الكوميدى والساخر، شارك جمهوره الفيديو الأول والذى يشير فيه إلى بدايته على التطبيق.