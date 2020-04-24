شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجل ده هيجننى" و"الصيام مش كده".. ترصدان شكل البيوت المصرية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى شهر رمضان المبارك، وتستعيد أذهاننا العديد من الأعمال المتعلقة بهذا الشهر الكريم ما بين الأعمال الدرامية والغنائية، ويمكن القول بأنه بمجرد فكرة الصيام ترجع إلى أذهاننا أعمال استطاعت أن تجسد حال البيوت المصرية أثناء الصيام التى تعتقد أن أساس رمضان هو إعداد الطعام والأصناف المتنوعة والكثيرة، وليسوا مدركين بأن ذا الشهر الكريم للصيام والطاعة وليست للمأكولات الكثيرة.

"ياخواتي صايم و راجل شقيان.. ومراتي عايزة تجوعني حتى فى رمضان.. دي مصيبة إيه دي؟ .. يا عالم فهموه رمضان ماعمروش قال كده.. رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده.. هي كلمات أغنية "الراجل ده هيجننى" للنجمين الراحلين فؤاد المهندس وصباح، والتي أصبحت محفورة في ذكرياتنا، فهى أغنية استطاعت أن ترصد حياة الزوجين في وقت الشهر الفضيل، وهو ما يحدث بالفعل، فيطلب الرجل أكلات وأصناف متنوعة ومختلفة، وفى النهاية لا يأكل الفرد إلا القليل من أصناف الطعام الشهية، ويتبقى الكثير من الطعام إما لأيام أخرى أو يلقى فى القمامة.

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تأتى الأغنية الثانية بقصة طريفة وكوميدية وهى أغنية "الصيام مش كده" للنجمين فؤاد المههندس وشويكار، وجاءت هذه الأغنية بسب غيرة الفنانة شويكار على زوجها فؤاد المندس بعد إطلاق الأغنية الأولى التى شارك صباح فيها وحققت نجاحا كبيرا.

أغنية "الصيام مش كده" من كلمات حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار الكبير حلمي بكر، واخرجها رشاد عبد الغني، وأنتجها التليفزيون المصري، وقد تحدث الفنان حلمي بكر أنهم كانوا قلقين من فشل هذه الأغنية لأنها تشبه الدويتو الذي قدمه فؤاد المهندس مع الفنانة صباح "الراجل ده هيجنني".