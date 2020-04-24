شكرا لقرائتكم خبر عن "باتا باتا" الأغنية الأكثر بهجة فى العالم تعود بكلمات جديدة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود من جديد أغنية "باتا باتا" الشهيرة للمغنية الجنوب أفريقية المكافحة للفصل العنصرى ميريام ماكيبا، بإصدار وبكلمات جديدتين كوسيلة للمساعدة فى التغلب على تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت الأغنية التى أطلقت فى عام 1967، مرادفة لنضال تحرير جنوب أفريقيا، لكن تمت إعادة كتابتها بشكل يشجع على التباعد الاجتماعى وغسل اليدين، ومن جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، فى بيان: "بمجرد أن أطلق عليها الأغنية الأكثر بهجة فى العالم"، تمت إعادة تسجيلها "لنشر المعلومات والأمل فى زمن فيروس كورونا"، وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فى بيان، إن "أنجيليك كيدجو المولودة فى بنين، والتى تم توجيهها من ماكيبا، ستغنى النسخة الجديدة"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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أنجيليك كيدجو

"باتا باتا" تعنى "المس المس" فى إحدى اللغات الجنوب أفريقية، وقد عدلت بعض الكلمات فى النسخة المعدلة وجاء فيها "هذا الوقت من تفشى فيروس كورونا، ليس الوقت المناسب للمس.. يمكن للجميع المساعدة فى محاربة كوفيد 19.. ابقوا فى المنزل وانتظروا.. هذا ليس وقت باتا باتا.. نحن فى حاجة إلى الحفاظ على أيدينا نظيفة".

وتوفيت المغنية الجنوب أفريقية ميريام ماكيبا، المعروفة بـ"ماما أفريكا"، عن عمر ناهز 76 عاما، فى نوفمبر 2008 بعد إحياء عرض فى إيطاليا، وفازت بجائزة جرامى عن أفضل أغنية فوك فى العام 1965، إلا أن موسيقاها منعت فى وطنها بعد ظهورها فى فيلم مناهض للفصل العنصرى.



ميريام ماكيبا

وقالت كيدجو فى بيان "ألهمتنى مانو.. ألهمتنى ميريام.. وأعطتنى باتا باتا الأمل"، مضيفة "هذه الأغنية كانت موجودة دائما من أجل الناس فى وقت النضال.. آمل بأن تساعدهم هذه المرة أيضا".