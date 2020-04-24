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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، اليوم الجمعة، عرض أولى حلقات مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، والذى يتواجد على 3 قنوات طوال أيام شهر رمضان، حيث تعرض الحلقة الأولى الساعة 5 مساء على قناة cbc، و10.30 مساء على قناة DMC، وبعدها الساعة 11.30 على قناة ON.
فرصة تانية على cbc
أما بالنسبة لمواعيد إعادة الحلقة الأولى من المسلسل فتكون كالتالى، على قناةCBC تعاد الحلقة 1 ظهراً، 12 منتصف الليل، وعلى قناة ON يعاد الساعة 5.15 صباحاً، 10.15 صباحا، وبالنسبة لقناة DMC فتعاد الحلقة الساعة 6.30 صباحاً.
فرصة تانية على on
وتخوض ياسمين بـ"فرصة تانية" ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويشاركها فى البطولة، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.
فرصة تانية على dmc
وقدمت ياسمين صبرى أولى بطولاتها فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "حكايتى" الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشاركها فى البطولة أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وهنادى مهنى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر وسارة نخلة وسارة التونسى وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.
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