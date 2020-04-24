شيريهان تشيد بمسلسل فلانتينو: عادل إمام عملة صعبة للفن للعالم أجمع"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة الكبيرة شيريهان، عن اعجابها بمسلسل الفنان عادل إمام الجديد " فلانتينو" الذي يتم عرضه الآن على قناة dmc في شهر رمضان، وذكرت شيريهان أحد مشاهد الزعيم الرائعة في أولى حلقات المسلسل خلال تغريدة لها على "تويتر".



صفحة شيريهان على تويتر

وقالت شيريهان: "بيقولها أوعي تبقي شايله مني/أنا بحب ب ب ك/أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك. لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت آخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ڤالنتينو 2020 باختصار عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس مصر لا والله للعالم أجمع.

وتعرض قناة dmc، مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل امام، خلال أيام شهر رمضان، عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

وكانت قد حرصت النجمة الكبيرة شيريهان على تهنئة جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت جزءا من أغنيتها الشهيرة بفوازير "حاجات ومحتاجات"، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وعلقت شيريهان على الفيديو، قائلة :"رمضان كريم الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ".