شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو كف رقيق وصغير".. محمد منير يهنئ المصريين بشهر رمضان بأغنية "بكار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكينج محمد منير، المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان بطريقة مختلفة هذا العام، حيث استعاد معهم ذكريات رمضان زمان، وشارك محمد منير على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة تتر مقدمة الكارتون الشهير "بكار"، الذي يعد من أشهر الأعمال التي واظب على متابعتها الكبار قبل الأطفال الصغار أثناء الإفطار في الشهر الكريم، ووجه "منير" التهنئة قائلا: "رمضان كريم".

وقبل أيام ، أحيا الكينج محمد منير الذكرى الخامسة لوفاة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي التي وافقت 21 أبريل الحالي، حيث توفى في عام 2015، وشارك صورة نادرة تجمعهما من دفتر ذكرياته مع كتابة كلمات رائعة.

الكينج محمد منير كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "خالي الحبيب في ذكراك العطرة ..كم أشتاق إليك وتشتاق مصر إليك هذه الأيام.. كم أحتاج إليك وتحتاج مصر لسطورك هذة الايام، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.. الصورة لي مع بناتي نور وآية الأبنودي".

وعلى جانب آخر، أعرب الكينج محمد منير عن تفاؤله الشديد بقدرة الدولة المصرية على اجتياز أزمة وباء كورونا، متمنياً أن تعود إلى الحياة الطبيعية قريبا.

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وأضاف منير، خلال تصريحات تلفزيونية: "مصر مرت بالعديد من الفيروسات والأوبئة وتغلبنا عليها، من كوليرا لفيروس سي لبلهارسيا والعديد من الأمراض الأخرى ولكن الله حفظ بلادنا الغالية".

وأشار منير إلى أن التاريخ دائماً يؤكد أن مصر قادرة علي اجتياز أي أزمات، مؤكداً أنه يثق تماماً أن الأزمة ستمر سريعاً وسيتعافى الجميع في القريب العاجل.

ومن ناحية أخرى، غازل محمد منير، حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على الهواء مباشرةً، قائلا خلال مداخلة هاتفية ثنائية عبر برنامج زملكاوي: "أنت حبيبي يا زوما وواحشني جداً". كما أثنى حازم إمام على ابداعات منير وعلى صوته العذب قائلاً: "مصر حلوة وجميلة بيك يا كينج".