شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ المصريين بشهر رمضان: فرصة نعمل خير على قد ما نقدر ونواجه الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة يسرا التهنئة إلى المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان، ونشرت فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلة: "إحنا فى شهر العطاء والخير والمحبة وبنحاول كلنا نعوض فيه أى حاجات عملناها طول السنة وبتبقى فرصة لكل واحد أنه يعمل خير على قدم ما يقدر ونواجه الوباء، ونحاول نساعد كل محتاج، وأكيد مش هنقدر نساعد العالم كله".

وتابعت يسرا فى رسالتها: "على قد ما نقدر نعمل الخير ونسامح ونحب بعض ونساعد بعض، وده الشهر اللى بيبقى عندك فرصة تعمل حاجات كتير لنفسك قبل غيرك وكل سنة وأنتم طيبين. اعمل الخير هيترد لك من رب كريم".



يسرا على تويتر

وعلقت يسرا على رسالتها بالدعاء: "اللهم أهِل علينا رمضان بالأمن والإِيمانِ والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن اللھم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منّا متقبّلا يارب العالمين.. رمضان كريم عليكم وعلى كل أحبابكم".

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وتشارك يسرا فى السباق الرمضانى بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال ‪‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة‪.

وكانت يسرا قد أعربت عن سعادتها أنها تشارك فى عمل من إخراج سامح عبد العزيز قائلة "أنا سعيدة جداً.. ده أول تعاون بينا أنا صحيح عارفة كل شغله وأن له مذاق خاص لكن هذه المرة النكهة مختلفة وغير عادية لأنى اشتغلت معاه ودى حاجة تانية".

وأكملت الفنانة يسرا أن المخرج إحساسه مختلف بطاقم العمل ورغبته دائماً أن نكون سعداء واهتمامه بالفنانين، قائلة: "مخرج بيعرف يدلع الفنان إزاي"، وحول كواليس تصوير المسلسل في ظل أزمة كورونا، قالت: "لا زلت مستمرة في التصوير بس احنا قللنا (كرو) العمل ولدينا طاقم طبي متواجد أثناء التصوير بالإضافة إلى استخدام كافة المعقمات والمطهرات".