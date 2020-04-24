شكرا لقرائتكم خبر عن لينا صالح تكشف كواليس "ممكن دقيقة" قبل بدء حلقاته اليوم على راديو النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المذيعة لينا صالح عن كواليس برنامجها "ممكن دقيقة" الذى ينطلق اليوم على محطات راديو النيل المختلفة، والممثلة فى نغم إف إم وراديو هيتس وميجا إف إم وشعبى إف إم، فى تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث تستضيف خلال حلقات البرنامج الـ15 مجموعة من أبرز النجوم والنجمات هم يسرا، اشرف عبد الباقي، علي ربيع، حنان مطاوع، صلاح عبد الله، محمد ثروت، محمد أنور، محمد ثروت، ويزو، احمد جمال، ليلي عز العرب.



لينا صالح

كما لم يقتصر البرنامج على الفنانين فحسب وإنما سجلت مع نجوم الرياضة مثل كابتن الزمالك الأسبق حازم امام، ونجم الأهلي سعد سمير، وكشفت لينا صالح لليوم السابع أنها سعدت أثناء تسجيل حلقات البرنامج مؤخراً حيث سعت لظهور الضيوف في قالب جديد علي المستمعين، وذلك من خلال محاولة التعرف علي حياتهم بعيداً عن الفن، وكيفية معيشتهم، وعلاقتهم بوسائل السوشيال ميديا، وتطوراتها حالياً وكيف يقضوا وقتهم في زمن كورونا.

وتبدأ أولي حلقات برنامج "ممكن دقيقة" اليوم مع الفنانة ليلى عز العرب، والتي تشارك في مارثون رمضان الجاري من خلال مسلسل "رجالة البيت" ومسلسل "ونحب تاني ليه"، كما عرض لها قبل رمضان مسلسل "قوت القلوب" التي شاركت فيه مع النجمة ماجدة زكى.