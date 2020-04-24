شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية: علا فى مسلسل البرنس من الشخصيات التى تأثرت بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة اللبنانية نور أن شخصية "علا" التى تؤديها فى مسلسل البرنس، مع الفنان محمد رمضان، الذى يعرض حاليا فى موسم دراما رمضان، من الشخصيات التى أحبتها وتأثرت بها.





ونشرت نور، صورة لها بشخصية "علا"، صحبتها بتعليق: "علا فى مسلسل البرنس، من الشخصيات اللى حبيتها وتأثرت ببساطتها"، مضيفة: "عايزة أشكر كل حبايبى اللى باركولى على المسلسل، بجد مبسوطة جداً بحماسكم ده ومستنية رأيكم".

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من ناحية أخرى، هنأت الفنانة نور جمهورها بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتمنت لهم السعادة بمناسبة الشهر الكريم وخلال مشاهدتهم لمسلسل البرنس، التى تشارك فيه مع النجم محمد رمضان، ونشرت نور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لتوجيه التهنئة للجمهور، داعيه إياهم الاستمتاع بمشاهدة مسلسل البرنس.

وقالت نور، فى المقطع المصور: "رمضان كريم كل سنة وأنتم طيبين يارب.. يارب رمضان يعود عليا وعليكوا وعلى كل الناس بالخير والبركة ويكون شهر فضيل ويكون شهر حلو ويديكم راحة نفسية وفرح.. ويارب نكون احنا بنهون عليكم شوية فى مسلسل البرنس فى القاعدة فى البيت دى".

وأضافت: "كلنا قاعدين فى البيت وكلنا محتاجين نشوف حاجات حلوة.. يارب مسلسل البرنس يعجبكو وشخصية علا فى مسلسل البرنس كمان تعجبكم.. مستنيه رأيكو مستنيه تقولولى إيه اللى عاجبكوا وإيه مش عاجبكو ويارب كل حاجة تعجبكو إن شاء الله".

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.