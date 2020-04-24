شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحلقة الأولى من برنامج سمية الخشاب "وصفات سمية" على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النجمة سمية الخشاب، برنامج وصفات سمية من خلال ”الخليج 365”، حيث تقدم كل يوم وصفة لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها فى رمضان، من خلال موقع ”الخليج 365” وعبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعى فى رمضان.



سمية

وتقدم سمية، اليوم الجمعة، أول وصفات البرنامج وهى صينية البسلة والجزر مع اللحمة المفرومة والأرز الأبيض، ويمكنك مشاهدة الفيديو للتعرف على الوصفة كاملة وطريقة تحضيرها

المكونات

بسلة

جزر

لحم مفروم

كمية مناسبة من الأرز

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صلصة

كانت آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذى تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال".

تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية، الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات".