شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن هبوط الليرة اللبنانية مقابل الدولار: جريمة مش محتاجة تحليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم اللبنانى راغب علامة، على تغريدة الإعلامية اللبنانية ديما صادق، التى قالت فيها: "الدولار دق بالـ4000 بس رياض سلامة باقى لضمان استقرار الليرة".

ورد علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "جريمة مش محتاجة كتير تحليل، لأنهم دفنوها سوا! الموضوع مين بيحاسب مين ومين بيفضح مين! المليارات اللى سحبوها من الشعب ومال الشحادة اللى شحدوه باسمنا على عقود من الزمن ووضعوه بحساباتهم السرية بالخارج كلهم شركاء فى الجريمة، لا تحلمى يحاسبوا بعضهم، لكن الحساب آتٍ من مكان آخر أيدٍ مطوية".



راغب علامة

هاجم النجم اللبنانى راغب علامة، السياسيين فى لبنان، مطالبا القضاء بمحاكمتهم، قائلا: "السياسى هو الذى أوصل البلد إلى هذه الحال هو مواطن سيئ وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ".

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وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كما يُحاسِب القضاء المواطنين، عليه أن يحاسب السياسيين! السياسى ليس نبى ولا إله! السياسى هو الذى أوصل البلد الى هذه الحال هو مواطن سيئ وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ وقليل أمانة، إنه من أسوأ أنواع المواطنين! الدولار وصل 4000، السياسى هو المسئول عن جوع الناس ودمار الوطن".

وفى سياق آخر يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية من ألبومه المقبل، تحمل الطابع المقسوم، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقى محمد هارون، الأغنيه كلمات الشاعر عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى، وينتظر علامة انتهاء ازمة انتشار فيروس كورونا من أجل تسجليها وضمها للألبوم المقرر طرحه نهاية العام الجارى حسبما أكد موزع الأغنية محمد هارون لـ"الخليج 365".

وطرح راغب علامة مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.