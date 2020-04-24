شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تتحول إلى "سيلين ديون" بفضل "السشوار" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت الفنانة سمية الخشاب إلى "السشوار"، لتتمكن من أن تظهر فى أحدث فيديوهاتها على تيك توك، وشعرها يتطاير، حيث استعانت بأغنية "تايتنك" الشهيرة للمغنية العالمية سيلين ديون.



سمية الخشاب

سمية الخشاب شاركت المقطع مع جمهورها عبر حسابها على "تيك توك"، واستعانت أيضا ببعض المؤثرات، التى جعلت شعرها يتلون بعدة ألوان مختلفة فى نفس الفيديو.

@somayaelkhashab My heart will go on❤️ ##funny ##fyp ##سميه_الخشاب♬ original sound - somayaelkhashab



سمية الخشاب

سمية الخشاب تقدم في الأسبوع الأول من شهر رمضان، برنامج وصفات سمية من خلال ”الخليج 365”، حيث تقدم كل يوم وصفة لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها فى رمضان، من خلال موقع ”الخليج 365” وعبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعى.

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آخر أعمال سمية الخشاب كانت الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال."