وزارة الثقافة تطلق فوازير "سينما مصر" في رمضان.. والجوائز 50 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن مبادرة "خليك في البيت- الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة، مؤخرًا؛ لتشجيع الشعب المصري على البقاء في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إطلاق فوازير سينما مصر، للمخرج الكبير خالد جلال.

ونشر جلال عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" فيديو، قال فيه "احنا عاملين مفاجأة من ضمن مبادرة خليك في البيت، أجزاء من عرض سينما مصر اللي كان ناجح نجاح كبير الفترة اللي فاتت، جاتلنا فكرة مع معالي الوزيرة لجمهور وزارة الثقافة خلال شهر رمضان".

وتابع "30 مشهد من سبعين مشهد من أهم أفلام السينما المصرية بهدف نشر الثقافة السينمائية في صورة فوازير، نرجع الذكرى الجميلة الرائع اللي اتربينا عليها، يوميا هيكون في فيلم من أجمل أفلام السينما المصرية"، على أن يكون المطلوب من الجمهور إرسال اسم الفيلم ومؤلفه ومخرجه والأبطال الرئيسيين فيه.

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وأضاف جلال "يوميا الساعة خمسة ونص على قناة وزارة الثقافة هيكون موعد الجمهور مع الفوازير، يا رب يكون رمضان سعيد، يا رب يحفظكم ويحفظ مصر، نسيت اقول ان فيه جوائز مالية 10 جوائز مالية لأول 10 فايزين، و20 جائزة عينية من الاعمال الكاملة اصدارات وزارة الثقافة".

جدير بالذكر أن الجوائز ستصل قيمتها لخمسين ألف جنيه. "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، بطولة أكثر من 60 فنان وفنانة خريجي الدفعة الثانية قسم تمثيل من ستديو المواهب، من بينهم "غادة طلعت، حسن عبدالله، مروة عيد، أحمد سعد والي، علاء النقيب، فاروق قاسم، مريم محمود الجندي، أمير الحسيني، بسنت أحمد صيام، أحمد الحسيني، رنا خطاب".