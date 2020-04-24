سمر مرسي: أقدم شخصية "ميرنا" في "ونحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تشارك الفنانة سمر مرسي، في دراما رمضان بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتظهر من خلاله بشخصية ميرنا.

ونشرت سمر، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم النهاردة على سي بي سي في مسلسل (ونحب تاني ليه).. سعيدة بمشاركتي في المسلسل مع الجميلة ياسمين عبد العزيز، ويا رب تحبوا ميرنا".

"ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وعلا رشدي، وبدرية طلبة، وعدد من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.