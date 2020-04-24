أيتن عامر ترد على سخرية شقيقتها منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ردت الفنانة أيتن عامر، على سخرية شقيقتها الكبرى الفنانة وفاء عامر منها.

وكتبت أيتن، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "انتي براحتك.. أي حد تاني هيزعل ويجيب ناس تزعل".

كانت وفاء عامر، نشرت مؤخرًا عبر حسابها على فيسبوك، صورة لمشاركتها في لعبة "من من المشاهير تشبه أكثر"، وقارنت اللعبة بينها وبين شقيقتها آيتن، وعلقت وفاء "ينفع كدا والنبي أنا شبه أيام عامر .. دي أيام ما يعلم بيها اللي ربنا".

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