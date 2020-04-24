"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" يبحث عن منصة رقمية بعد خروجه من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

خرج مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"من سباق دراما رمضان، إذ كان من المقرر عرضه في النص الأول من الشهر الكريم.

وكشف الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن، الشهير بـ"توتا"، أن مسلسله الجديد "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" لن يُعرض على أي من القنوات التليفزيونية لحين إشعار آخر.

وكتب "توتا"، عبر حسابه على "تويتر": "اللي بيسألني على مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق احنا مش في رمضان على قناة تليفزيونية لحين إشعار آخر وممكن نبقى على منصة من منصات العرض على الإنترنت، ولو ده حصل أكيد هقولكوا وبجد متشكر لكل اللي سألوني هما دول الفرحة الحقيقية ورمضان كريم".

مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه في 15 حلقة، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، إخراج إسلام خيري، وبطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فتحي ومحمد ثروت.



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