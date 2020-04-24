عن لبنان.. إليسا: "راح نتحول لفنزويلا تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حذرت الفنانة إليسا، الشعب اللبناني من الأحداث التي تحدث في لبنان حاليا، والتي قد تحولها إلى فنزويلا ثانية، حسب قولها.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: ‏المشكلة بلبنان منا شخص أو مصرف أو هيئة.. المشكلة سياسات حكومية عمرها سنين وعم ندفع ثمنها.. صوّبوا الموضوع لأنه إسقاط رياض سلامة ما رح يرد الليرة أو يعالج الموضوع بل العكس تماما ورح نتحول لفنزويلا تانية.. المشكلة اللي طلب كل هذه السنين المصاري وما عرفنا كيف صرفها".

يُذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "هنغني كمان وكمان" على "يوتيوب"، وهي من كلمات شادي نور وتوزيع إلهامي دهيمة وألحان محمد يحيى .