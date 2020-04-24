بالفيديو| أصدقاء ساندي يفاجئونها ويحتفلون بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت المطربة ساندي بعيد ميلادها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت لايف على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها نظراً للظروف التي تمر بها البلاد.

وحرص أصدقاء ساندي على إقامة حفل مفاجئ لها، ونشرت فيديو منه عبر حسابها الشخصي على موقع"إنستجرام"، وشارك جمهورها في الاحتفال بنشر معايداتهم عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا".

يُذكر أن ساندي احتفلت بصدور ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" الذي يضم 8 أغان، متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت خلاله ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: جمال الخولي، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبدالسلام.