تراند اليوم : حقيقة وفاة الممثل السوري "أيمن زيدان" بجلطة دماغية

رد الممثل السوري أيمن زيدان، مجددًا بالنفي على شائعة وفاته التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر الزعم بإصابته بجلطة دماغية.

وعلق زيدان على الخبر الذي نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "لا أدري ماذا يستفيد الصغار مروجو الإشاعات السخيفة. أقل ما يقال إنه شيء معيب وفأل سيء. أنا بخير".

كما أعرب ابنه حازم عن غضبه من نشر الشائعة، قائلاً: "هل هناك من يحاسب هؤلاء الحمقى والأنذال؟".

وشاطرته الغضب ابنته "نورا" مبدية استياءها من تناول من الأخبار التي راجت حول وفاة والدها: "في بيني وبينه مسافات ما بتنعد. ما بعرف إذا كنت رح موت أول ما إجت عيني عالخبر لأني بطلت حس بشي أصلاً بلحظتا".

وتابعت: "هي مو أول مرة بتطلع فيها هيك إشاعة، حكينا كتير وسبينا كتير ونزلنا لمستوى العالم الدنيء كتير بس عبث ما كانوا يفهموا! حابة قول لكل شخص عديم مسؤولية ووضاعتو بتسمحلو ينزل هيك أخبار إنه ممكن يصير في برقبتو أرواح وذنوب مشان شوية لايكات وكومنتات. اتقوا الله يا عالم".

وعلقت قائلة: "الله يمد بعمره ويحميه من كل شر ويكيد كل مكيود أكتر وأكتر".